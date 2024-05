Piazza Loggia, controlli in città in vista dell’arrivo del presidente Mattarella

Maglie strette per i controlli in vista della visita a Brescia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà domattina in città per il 50esimo anniversario della strage di piazza della Loggia. Per l’intera giornata agenti e tecnici hanno perlustrato le zone della città lungo le quali sfilerà il corteo delle auto del Capo dello Stato e del dispositivo della scorta, come pure tutte le aree del centro storico in cui è prevista la presenza del presidente, a partire ovviamente da piazza della Loggia dove giungerà alle 10.45 per deporre una corona di fiori alla Stele che commemora i Caduti del 28 maggio 1974.

Agenti e unità cinofile della Polizia di Stato hanno passato in rassegna bidoni della spazzatura, cavità e spazi per escludere che potesse esservi traccia di esplosivo, mentre tecnici di A2A, scortati da agenti della Polizia Locale, hanno ispezionato e successivamente sigillato tutti i pozzetti dei sottoservizi con le medesime finalità. Già nel corso della mattinata, erano state rimosse rastrelliere per le biciclette da corso Zanardelli, piazza Loggia e le vie che saranno interessate dalle celebrazioni di domani.

Quello che non è sfuggito allo sguardo di molti cittadini è d’altro canto un intervento pianificato e comunemente previsto in caso di visite istituzionali delle massime cariche dello Stato.