La commemorazione della Strage, Mattarella in piazza alle 10.45: le dirette su Teletutto e GdB

Per la cerimonia dei 50 anni dalla Strage di piazza Loggia, martedì 28 maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Brescia per rendere omaggio alla stele dei caduti e alla città ferita dalla bomba fascista. Ci torna dopo un anno e mezzo, circa, dall’inaugurazione di Capitale della Cultura, era il 20 gennaio 2023 e, come in quell’occasione, l’Editoriale Bresciana seguirà in diretta la visita del Capo dello Stato e tutte le fasi della cerimonia organizzata dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e dalla Casa della Memoria, per celebrare questo importante appuntamento storico. Come ogni 28 maggio, la giornata comincerà alle 8 con la messa, celebrata dal vescovo mons. Pierantonio Tremolada, al Monumento ai caduti della lotta partigiana e di piazza Loggia, al cimitero Vantiniano.

Dalle 8.30, in piazza Loggia inizierà il corteo delle associazioni cittadine, dei sindacati e dei partiti politici per la deposizione degli omaggi floreali alla stele che ricorda le otto vittime, quindi, dalle 9.40 la commemorazione ufficiale da parte dei sindacati e l’intervento di Silvia Peroni, figlia di Redento, ferito in piazza della Loggia, e di due studentesse del Liceo «Enrico Fermi» di Salò.

Alle 10.12 il momento forse più intenso della mattinata, con gli otto rintocchi che, nel momento esatto dello scoppio della bomba, saranno suonati dal curatore dell’orologio astrario di piazza Loggia. L’arrivo del Capo dello Stato in piazza è previsto per le 10.45: Sergio Mattarella si fermerà per qualche minuto di fronte il monumento per l’omaggio ai caduti, poi alle 11 è atteso al teatro Grande dove incontrerà i parenti delle vittime. Seguirà quindi la prima visione del film «10 e 12» progetto audiovisivo curato dall’associazione Gasparò da Salò e poi l’intervento di Mattarella.

Le varie fasi della cerimonia, come detto, saranno trasmesse da Teletutto che fin dalle 9 del mattino sarà in diretta con il vicedirettore Giorgio Bardaglio, in studio con Carlo Muzzi, due postazioni esterne - una in piazza Loggia con Andrea Cittadini, e l’altra al teatro Grande, con Salvatore Montillo - e sei telecamere che riprenderanno l’intera mattinata e la trasmetteranno sul canale 16 del digitale terrestre. Contestualmente, sul sito internet del Giornale di Brescia saranno pubblicati foto e video, sarà possibile seguire la diretta testuale e, in streaming, gli interventi dei relatori. La giornata sarà, quindi, ripercorsa in TT Racconta, la trasmissione del pomeriggio di Teletutto, che sarà interamente dedicata al 50esimo della Strage e da un’edizione straordinaria del Tg delle 19.30, che per un’ora, con la direttrice Nunzia Vallini, ripercorrerà i momenti salienti della mattinata. Il venerdì successivo, 31 maggio, sarà possibile rivivere le fasi più importanti della giornata su Teletutto, che dedicherà la prima serata ai 50 anni della Strage di piazza Loggia.

Il Giornale di Brescia sarà in edicola martedì con un inserto di 40 pagine. Il racconto della strage, la commemorazione dei defunti, la ricerca della verità è affidato alle pagine del quotidiano, a partire da quelle in edicola con le edizioni del 28 maggio 1974. Nell’inserto anche una selezione di fotografie scattate in piazza quella mattina dai fotografi dell’agenzia Eden (Pierre Putelli e Bruno Massadi) elaborate dall’intelligenza artificiale e rese a colori.