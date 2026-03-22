«In Piazza con Noi» da Rovato con Lombardia Carne: segui la diretta

La 135esima edizione di Lombardia Carne porterà i suoi colori e profumi – a partire da quelli del celebre manzo all’olio De.Co. di Rovato – fin dentro le case di tutti i bresciani. Le telecamere di Teletutto, a partire dalle ore 11, si accenderanno grazie alla trasmissione «In Piazza con Noi» sul cuore vivo della fiera rovatese per eccellenza.

La scelta

Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, con il supporto di Giorgio Zanetti, sono da giorni impegnati – con il sindaco, Tiziano Belotti – a scoprire l’essenza di un’intera cittadina, adagiata tra le colline della Franciacorta e l’alta pianura. Un’ubicazione che ha fatto storicamente di Rovato il perfetto luogo d’incontro tra culture, saperi e sapori.

Qui, prima nella zona della chiesetta di Santo Stefano, sul Monte Orfano e – da almeno mezzo millennio nel Foro Boario – si incontrano allevatori, agricoltori e contadini in arrivo dalle Valli e dalla pianura, dai laghi e...oltre.

Leggi anche Il manzo all'olio di Rovato e il giallo delle acciughe

Un melting pot che riecheggia ancora oggi nel piatto principe di Rovato, quel manzo all’olio dove troneggia un elemento poco lombardo, l’acciuga, arrivato dal mar di Liguria fino sui banchi del tradizionale mercato del bestiame e delle merci.

I protagonisti

Tutto questo – e molto di più – sfilerà domenica dai microfoni di «In piazza con noi», dove troveranno spazio la storia della carne – raccolta dal professor Gabriele Archetti, di Fondazione Cogeme, sulla scorta del convegno rovatese del 2023 «Carnem manducare» – e del pane, con la mostra ad hoc curata da Riccardo Lagorio, oltre alle tante eccellenze del palato ancora oggi custodite dall’Associazione Ristoratori, guidata da Gabriella Pe.

Leggi anche I convegni in programma a Rovato per l’edizione di Lombardia Carne

Dall’enogastronomia alla cultura: le telecamere di Teletutto andranno infatti alla scoperta della nuova Fram, la Pinacoteca di Franciacorta, che proprio domenica verrà inaugurata al centro del Foro Boario, dove fin dall’alba le giurie di esperti guidate da Massimo Castrini passeranno in rassegna decine tra i migliori bovini, equini e ovicaprini del Nord Italia.

Oltre alla Fram ci saranno la scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino, impegnata a celebrare i primi 150 anni di vita; i tornitori del legno, l’associazione La giostra a colori, la casa di riposo Lucini Cantù e gli alfieri rovatesi dello sport, dal rugby al calcio, a testimoniare l’estrema vitalità della capitale della Franciacorta.