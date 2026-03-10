Lombardia Carne, la fiera dal 20 al 22 marzo in piazza Garibaldi a Rovato

«Siamo arrivati alla 135esima edizione, ma il legame tra Rovato e il mondo della carne è molto più antico. Da almeno cinque secoli la zootecnia è nel Dna rovatese: il nostro compito è preservare queste radici e valorizzarle sempre di più». Il sindaco Tiziano Belotti ha presentato così l’edizione 2026 di Lombardia Carne, la fiera di Rovato per eccellenza, in calendario da venerdì 20 a domenica 22 marzo al Foro Boario di piazza Garibaldi.

Bilancio

La presentazione dell’iniziativa, ospitata dal Convento dell’Annunciata, è stata per Belotti l’occasione per fare un bilancio, a pochi mesi dalla fine del secondo e ultimo mandato da primo cittadino: «Abbiamo trovato una fiera in forte difficoltà. C’abbiamo creduto e investito e oggi Lombardia Carne è il più importante appuntamento del territorio. Merito anche di associazioni, enti, privati, associazioni come i ristoratori e quelle di settore, ma soprattutto di contadini, allevatori e agricoltori. Grazie a loro una comunità ha ripreso coscienza di abitare in un territorio delicato ma straordinario, ricco di eccellenze, orgogliosamente ancora legato alla propria storia agricola».

Calendario

Tantissimi gli appuntamenti che per tre giorni attraverseranno il Foro Boario (tutto il programma è sul sito) tra enogastronomia, convegni, degustazioni, visite guidate, laboratori didattici, spazi per bambini e famiglie.

Leggi anche Lombardia carne, la fiera di Rovato al traguardo dei 135 anni

La tradizione comunque non si tocca; centrale rimane la premiazione dei bovini da carne e degli equini nella giornata di domenica 22. I numeri di quest’anno vedono Lombardia Carne confermarsi come appuntamento di livello nazionale per il mondo della carne con 70 espositori, un centinaio di equini, una sessantina di ovini, 200 vitelli da ristallo maschi e femmine oltre a 130 capi da macello.

Gusto

Tra gli eventi collaterali spicca, sabato 21 marzo alle 19.30, il «Galà del manzo all’olio» (ultimi biglietti su WhatsApp al numero 340.2526554). Il menù, a 35 euro, prevede l’aperitivo con i salumi dell’associazione Norcini di Rovato, casoncelli della comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio, il manzo all’olio De.Co. con polenta di mais rostrato rosso, vino rosso, dolce, acqua e caffè.

E ancora: è prevista la presenza in fiera di un ufficio distaccato di Poste Italiane per uno speciale annullo filatelico dedicato a Lombardia Carne. Ci saranno, inoltre, la mostra «II tempo ritrovato. Il pane selvaggio» curata dal giornalista Riccardo Lagorio e l’«Olimpo dei Vini Lombardi», con 27 etichette lombarde in campo a sostegno della ricerca sulla fibromialgia.