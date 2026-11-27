Tre riconoscimenti per il Comune di Brescia nell’ambito della 43esima assemblea dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. La città è stata premiata per il Piano Aria e Clima (Pac), che ha ottenuto due riconoscimenti, e per il progetto «Un’Amministrazione di lavoratori in bicicletta», dedicato alla promozione della mobilità sostenibile tra il personale comunale.
I premi
Nell’ambito del concorso «Cresco Award Città Sostenibili», promosso da Fondazione Sodalitas, Brescia ha ricevuto il premio per il lavoro di sistema sviluppato con il Piano Aria e Clima, nella categoria dedicata alla gestione sostenibile del patrimonio territoriale e alla riduzione dell’impatto ambientale. Un secondo riconoscimento, il premio impresa «Strade che includono», è andato al progetto che incentiva l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro delle dipendenti e dei dipendenti comunali.
Il Piano Aria e Clima è stato premiato anche con il Premio VIVI 2026 - Territori Vivibili per la Transizione Energetica, promosso dal Gestore dei Servizi Energetici. Il riconoscimento riguarda sia gli interventi programmati, tra cui comunità energetiche rinnovabili ed efficientamento degli edifici pubblici, sia quelli già realizzati, come la riqualificazione del patrimonio scolastico e la formazione dei tecnici. Infine, la fiaba «Zanza the Boss e la palude maledetta», realizzata con le detenute e i detenuti della Casa di reclusione di Verziano nell’ambito dei laboratori del Pac, ha ottenuto una menzione speciale al concorso internazionale «Climate ChanCe».
A ritirare i premi a Verona sono stati il vicesindaco Federico Manzoni e l’assessora Camilla Bianchi, accompagnata dal responsabile del servizio Sostenibilità ambientale Nunzio Pisano.