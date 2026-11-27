Piano Aria e Clima, mobilità e ambiente: tre premi per Brescia

Due riconoscimenti per il Pac, uno per il progetto che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta e una menzione speciale per la fiaba realizzata con le detenute e i detenuti di Verziano: il Comune è stato premiato a Verona

27 novembre 2026 1 ' di lettura

Una brochure sul piano aria e clima - Foto Comune di Brescia/Davide Brunori Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Piano aria e climaPacAnci Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...