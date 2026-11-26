Un nuovo servizio per le famiglie e un investimento sul futuro di una comunità in crescita che si avvia verso i 5mila abitanti. Sarà inaugurato sabato il nuovo asilo nido di Piamborno, struttura che da gennaio potrà accogliere fino a 24 bambini, completando l’offerta educativa del polo scolastico del paese.
La realizzazione
L’opera nasce dalla partecipazione dell’Amministrazione comunale a un bando del Pnrr, che ha consentito di ottenere un finanziamento di 576mila euro, ai quali si sono aggiunti circa 60mila euro di risorse comunali per migliorie e dotazioni aggiuntive e altri 40mila euro reperiti attraverso ulteriori linee di finanziamento per gli arredi. Il cantiere, avviato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ha portato alla realizzazione di una struttura di circa 200 metri quadrati, che comprende un atrio, una cucina, locali di servizio, servizi igienici, un’area dedicata al riposo e un ampio spazio aperto, suddiviso in diverse aree attraverso gli arredi.
A caratterizzare l’edificio sono le grandi vetrate affacciate sul verde del polo scolastico, pensate per valorizzare la luce naturale e creare continuità con gli ambienti che accompagneranno i bambini nelle successive tappe del loro percorso educativo: dalle finestre, infatti, i piccoli possono già vedere quelle che saranno le loro future scuole. Particolare attenzione è stata riservata anche all’efficienza energetica e al comfort, con riscaldamento a pavimento, impianto fotovoltaico e ventilazione meccanica per il ricambio dell’aria, oltre a moderne tecnologie.
L’iter
Il percorso per la realizzazione dell’opera non è stato semplice, soprattutto per le stringenti scadenze imposte dal bando. «Siamo partiti senza avere un progetto già pronto – racconta il sindaco Alberto Farisè – e, proprio per questo, non nutrivamo grandi aspettative. Avremmo potuto fermarci di fronte alle difficoltà, ma abbiamo scelto di crederci e di provarci fino in fondo».
Il nido sarà a tutti gli effetti un servizio comunale, la cui gestione operativa sarà affidata alla cooperativa La Nuvola nel sacco, individuata attraverso un avviso pubblico e un percorso di coprogettazione. «Inaugurare è un’enorme soddisfazione – sottolinea Farisè –, non soltanto per il risultato raggiunto, ma soprattutto per tutto il lavoro che c’è stato dietro. L’asilo nido non è solo una nuova struttura, ma un investimento sui bambini».