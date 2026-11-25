Berlingo e Roccafranca unite in gemellaggio nel segno della tavola. I due Comuni della Bassa Occidentale hanno stretto formalmente un’intesa per mettere nello stesso piatto (metaforico) il pestöm, simbolo berlinghese, con il mais Quarantì. Un rapporto non solo gastronomico, ma che punta anche a valorizzare l’intera area, tra marketing territoriale, promozione reciproca e capacità di traslare nel futuro le tradizioni arrivate dal passato.
Il progetto
Il corteggiamento, reciproco, era partito già in estate, con la presenza del sindaco di Berlingo, Fausto Conforti, alla 16esima edizione della Sagra del Quarantì, mentre in autunno è stato il primo cittadino di Roccafranca, Marco Franzelli, a ricambiare il favore partecipando al pestöm Festival di Berlingo, dove è stato sancito formalmente il gemellaggio.
Per Conforti, si tratta di «un gesto non solo formale, ma un modo con cui due Comuni, due territori, due Comunità riconoscono loro stesse nella stessa cultura della terra, nella dignità del lavoro e nella volontà di tramandare quanto ricevuto in prestito da chi ci ha preceduto: da un lato il pestöm, dall’altra la farina del mais quarantino: prodotti diversi, ma figli della stessa sapienza contadina».
Il patto di amicizia, valorizzazione reciproca e promozione delle tradizioni enogastronomiche è celebrato anche dal sindaco di Roccafranca, Marco Franzelli, per il quale «le tradizioni hanno ancora più valore quando sanno incontrarsi, dialogare e crescere insieme. È da questo spirito che nascono le collaborazioni più autentiche, capaci di valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il legame tra comunità che condividono storia, identità e passione per il proprio territorio».
Progetti futuri
Per Franzelli «il progetto che rappresenta molto più di una semplice collaborazione, essendo nato da un approfondito lavoro di ricerca sulle peculiarità culinarie che uniscono i nostri territori e sulle eccellenze che li rendono unici. Un confronto ricco di idee che ha dato vita a iniziative originali, alcune delle quali saranno svelate nei prossimi mesi e caratterizzeranno questo nuovo e importante gemellaggio».
I primi richiami, al momento, arrivano dai rispetti siti internet delle due manifestazioni, che contengono richiami reciproci e, più in generale, spazi di approfondimento e di conoscenza della comune cultura contadina, basata su due pilastri: comunità e territorio. Il resto verrà, tra fine anno e poi nel 2027, per unire - a tavola ma non solo - due territori ora «gemelli».