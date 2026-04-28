Pesca di frodo nell’Oglio, sette quintali di pesci siluro sequestrati

Un colpo di corrente nell’acqua, poi il silenzio rotto solo dai pesci che affiorano in superficie: è così che una banda di pescatori di frodo stava devastando il fiume Oglio , muovendosi tra le province di Brescia e Mantova. Quasi sette quintali di pesce sequestrati , tutti siluri: è questo il bilancio dell’operazione che ha portato alla scoperta dell’attività illecita. A mettere fine a questo metodo brutale, illegale ma tremendamente efficace, sono state le Guardie volontarie della Provincia di Brescia , appartenenti ai gruppi Nogez ed Enal Pesca, impegnate in un’attività di monitoraggio intensificata dopo numerose segnalazioni di movimenti sospetti. Durante le operazioni sono intervenuti anche i carabinieri di Viadana.

L’operazione

Le guardie, già da tempo, stavano pattugliando il tratto del fiume sotto osservazione, insospettite da movimenti anomali e dalle testimonianze di pescatori e residenti. L’intervento è scattato nei pressi di Ponte di Barche a Torre Oglio nella provincia di Mantova, nel momento in cui è stata individuata l’attrezzatura utilizzata per la pesca illegale: fili elettrici impiegati per stordire i pesci, una pratica vietata e altamente distruttiva per l’equilibrio del fiume. Il pescato è stato sequestrato e uno dei componenti della banda è stato fermato. Gli altri due complici sono riusciti a fuggire, ma durante il controllo del mezzo, anche questo confiscato in base alla legge del bracconaggio ittico e utilizzati per il trasporto del pesce, i carabinieri hanno rinvenuto le loro carte d’identità.