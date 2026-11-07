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Perdita d’olio sulla provinciale tra Caino e Nave: «Fate attenzione»

Entrambi i Comuni raccomandano di moderare la velocità nel tratto interessato dalla perdita, all’altezza della Cartiera di Nave
Il tratto interessato dalla perdita (da Maps)
Il tratto interessato dalla perdita (da Maps)

Una perdita d’olio sta provocando disagi alla circolazione tra Caino e Nave, lungo la Sp237, nel tratto che costeggia la Cartiera di Nave. La presenza del liquido sulla carreggiata è legata ad un incidente tra due auto avvenuto questa mattina poco dopo le 7. Due persone, non in pericolo di vita, sono state portate in ospedale in codice giallo.

«Si prega di prestare particolare attenzione e rallentare la velocità su tutta la tratta», raccomanda il Comune di Nave. Anche quello di Caino invita alla prudenza: «Fate attenzione e moderate la velocità».

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