Per i farmaci dei bresciani Ats spende oltre 435 milioni

È quanto il Sistema sanitario nazionale rimborsa a farmacie e ospedali. Tra i medicinali più diffusi i protettori dello stomaco

3 ' di lettura

Tra i farmaci più prescritti i protettori dello stomaco - © www.giornaledibrescia.it

Oltre 435 milioni di euro. È quanto il Servizio sanitario nazionale ha speso nel 2023 per acquistare i farmaci utilizzati dai bresciani. A riferirlo è l’Ats: la cifra corrisponde, infatti, alla spesa che l’Agenzia di tutela della salute diretta da Claudio Sileo ha sostenuto per rimborsare i medicinali erogati ai cittadini dalle farmacie di comunità e dagli ospedali. Una maxi cifra, ovviamente, al netto del ticket e delle spese sostenute dai bresciani stessi. Per le cure i bresciani pagano di tas