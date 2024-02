Per le cure i bresciani pagano di tasca quasi un miliardo di euro all'anno

La spesa sanitaria privata è in costante crescita, così come i prestiti per pagarla pari a 47 milioni di debiti

In molti ricorrono a prestiti per pagarsi le cure private

Di tasca propria in un anno i bresciani hanno speso circa 960 milioni di euro per curarsi. Una cifra che negli ultimi cinque anni è costantemente aumentata, tanto che nel 2023 era superiore del 43% rispetto a sei anni prima. A livello nazionale la spesa sanitaria privata è pari a 40,26 miliardi di euro da aggiungere a quella pubblica, anch’essa in costante crescita, che si attesta sui 129,2 miliardi. Si tratta di consumi sanitari sostenuti direttamente dalle famiglie (ovvero pagati direttamente