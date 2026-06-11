Pentagono in parte evacuato, Cnn: «Incidente con materiali pericolosi»

Pentagono in parte evacuato e isolato, dopo un incidente con materiali pericolosi. Lo riporta la Cnn, secondo cui i soccorritori indossano maschere antigas integrali e tute di protezione chimica.
«Il Pentagono dispone di sistemi sofisticati per garantire la sicurezza dell'edificio e dei suoi occupanti. Tali sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali fino a quando non ne avremo determinato la gravità», ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, in una e-mail.
«Il dipartimento sta attuando i protocolli di protezione standard, incluso un ordine di confinamento sul posto per l'area interessata. Le squadre di intervento sono sul posto e pronte a fornire supporto agli occupanti dell'edificio».
Secondo quanto riportato dalla Cnn, i piani dal secondo al quinto sono stati isolati, così come alcuni corridoi.