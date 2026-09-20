Pedina e minaccia di morte l’ex moglie: arrestato 47enne

Pedinamenti, minacce sul luogo di lavoro e sotto casa, fino alle ripetute minacce di morte. Per questo un 47enne straniero, domiciliato a Ghedi, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’arresto è stato eseguito durante i controlli straordinari effettuati nella serata del 18 settembre a Orzinuovi. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brescia.
Secondo quanto ricostruito nell’indagine, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di condotte persecutorie nei confronti della ex moglie, seguendola e presentandosi sia sul posto di lavoro sia nei pressi della sua abitazione. A questo si sarebbero aggiunte reiterate minacce di morte. Comportamenti che, secondo l’accusa, avrebbero provocato nella donna un grave e perdurante stato d’ansia e il timore per la propria incolumità. Il 47enne è stato arrestato e accompagnato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.