Pedina e minaccia di morte l’ex moglie: arrestato 47enne

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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L’uomo è stato individuato durante un servizio straordinario dei carabinieri a Orzinuovi: per il gip le condotte avevano provocato nella donna un grave stato d’ansia

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali