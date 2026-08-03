Paura sull’A21, auto in fiamme all’altezza di Manerbio: conducente in salvo

Paura intorno alle 19 lungo l’autostrada A21, poco dopo il casello di Manerbio, dove un’automobile é stata divorata dalle fiamme. Il conducente, appena imboccata l’autostrada, si è accorto che qualcosa non andava: dal vano motore ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Resosi conto della situazione, è riuscito ad accostare tempestivamente sulla corsia di emergenza e ad allontanarsi dal veicolo, mettendosi in salvo prima che la situazione potesse aggravarsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Verolanuova, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a domare il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio ha causato soltanto qualche rallentamento alla circolazione durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto autostradale.