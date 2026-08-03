Paura sull’A21, auto in fiamme all’altezza di Manerbio: conducente in salvo

Il fatto si è verificato intorno alle 19: non si registrano feriti, l’episodio ha causato qualche rallentamento alla circolazione durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza

Alessandra Portesani 03 agosto 2026 1 ' di lettura

L'auto incendiatasi in A21 Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti auto incendiataA21autostradaManerbio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...