Paura a Gavardo, bambino di 7 anni investito in centro

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto poco dopo le 10 di oggi, lunedì, lungo via Giovanni Quarena, nel cuore del centro storico di Gavardo, nel tratto compreso tra la piazza principale e la biblioteca, dove un bambino di 7 anni è stato investito da un’automobile. Il piccolo, classe 2019 e residente in paese, si trovava sul marciapiede insieme alla madre quando, spaventato alla vista di un cane uscito da un edificio poco distante, si è improvvisamente gettato sulla carreggiata, senza che la donna riuscisse a fermarlo in tempo, finendo così per essere investito da un’automobile guidata da un uomo.
I soccorsi
Immediata la chiamata al Nue 112, che ha fatto intervenire in codice rosso un’ambulanza dei volontari di Nuvolento e l’infermierizzata di Mazzano. Dopo essere stato soccorso, stabilizzato e valutato sul posto, il bambino è stato trasferito in codice giallo al vicino ospedale di Gavardo, accompagnato dalla madre, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.