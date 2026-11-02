Paura a Gavardo, bambino di 7 anni investito in centro

Il piccolo si trovava sul marciapiede assieme alla madre quando, forse perché spaventato dalla vista un cane, si è gettato sulla carreggiata: è stato trasferito in codice giallo al vicino ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze

Erik Fanetti 02 novembre 2026 1 ' di lettura

Il luogo dell'incidente Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti investimentoGavardo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...