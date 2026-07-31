Il 2 agosto Passirano riscopre il fascino del vintage in piazza Europa

La prima domenica del mese, il 2 agosto, la centrale piazza Europa a Passirano si trasforma nel cuore pulsante del collezionismo e dell’artigianato con il ritorno dell’atteso mercatino vintage Passirano in Piazza. Dalle ore 9 fino alle 17.30, la manifestazione accoglierà residenti e turisti della Franciacorta per un’intera giornata dedicata alla scoperta di oggetti unici e atmosfere d’altri tempi.
Non solo shopping
L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di antiquariato, modernariato e curiosità del passato. Tra le numerose bancarelle allestite in piazza, hobbisti e collezionisti selezionati esporranno pezzi vintage, abbigliamento retrò, vinili, vecchi libri e creazioni artigianali fatte a mano, ideali per chi è alla ricerca di un regalo originale o di un pezzo raro da collezione.
L’iniziativa non si limita allo shopping: Passirano in Piazza è pensata come una vera festa all’aperto per tutta la famiglia. Ad arricchire l’esperienza ci sarà infatti un’area dedicata alla gastronomia locale e allo street food, con stand pronti a sfornare specialità dolci e salate, tra cui crêpes e golosità assortite per una pausa sfiziosa durante gli acquisti.
L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito e libero. L’evento offre un’ottima occasione per trascorrere una domenica estiva diversa dal solito, coniugando la passione per il vintage alla bellezza del territorio e dei borghi della Franciacorta.
Gli appuntamenti di agosto
Ma Passirano si prepara a vivere un mese di agosto ricco di appuntamenti ideali per chi resta in Franciacorta o per i turisti a caccia di relax, shopping ed eventi all’aria aperta.
Il cuore del comune bresciano si anima grazie alle iniziative estive che uniscono mercatini tradizionali, enogastronomia e intrattenimento per famiglie. Mentre le grandi kermesse di inizio estate come Camignonissima e la Festa dell’Oratorio di giugno si sono concluse con successo, la macchina organizzativa locale non si ferma.
Agosto farà infatti da ponte verso la quarta Festa di Fine Estate, già confermata dall’oratorio di Passirano su Instagram per i giorni dall’11 al 13 settembre, che chiuderà la stagione con spettacoli e l’immancabile stand gastronomico a base di pane e salamina.