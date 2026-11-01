Parigi, parrucchiera bresciana premiata all’«olimpiade degli acconciatori»

Rosa Bonfadini, ventiduenne di Corte Franca, ha ottenuto l’Honour award presso l’Omc Hairworld di Parigi, considerata l’olimpiade degli acconciatori, con oltre cinquanta nazioni in gara. Dietro al successo ci sono sette mesi di allenamenti serrati. Rosa che ha da poco terminato il percorso accademico presso l’accademia acconciatori di Bergamo, ha conquistato un quarto di squadra nella categoria gareggiando nella combinata «Open wave» e «Romantic bridal» insieme alle sue compagne di squadra Noemi Di Marco, Jasmine Carminati, Annamaria Toader, Olga Kalinina e Daniza Medin.
Allenamenti
Il team si è allenato per mesi con dodici weekend di allenamenti intensi, a guidarle è stato il coach Edoardo Palmisani titolare di un negozio di acconciatura a Monza e una leggenda a Parigi. «È stato un percorso di intenso lavoro, tanto sacrificio e determinazione, ci sono stati weekend in cui non ci siamo mai fermate tra ferri, prove e rifacimenti continui ma a Parigi è stata ripagata tutta la fatica fatta. Questo per me rimane un ricordo indelebile che porterò sempre con me» ha affermato Bonfadini.
Ora per Rosa, che ha rappresentato l’Italia con la giacca azzurra della nazionale, si apre un futuro da protagonista nel mondo del fashion hair.