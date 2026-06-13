Paratico, sparano proiettili di gomma da un’auto contro una ragazza

La 25enne è stata colpita al collo e alla schiena ma non ha riportato lesioni: «Ho cercato di leggere la targa del mezzo ma ricordo solo alcune lettere». Individuati tre ragazzi

Flavio Archetti 13 giugno 2026 2 ' di lettura

La ragazza era a passeggio col suo cane, qui accanto al proiettile di gomma Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti proiettili di gommaParatico Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...