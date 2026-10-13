Papa Leone XIV, operazione al polmone «conclusa positivamente»

L’intervento al polmone a cui si è sottoposto papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma si è concluso positivamente. Lo riferisce la Sala stampa vaticana. Il Pontefice era stato ricoverato nella mattinata per l’asportazione di un nodulo al polmone. L’operazione, prevista nel pomeriggio, è stata eseguita con tecniche mini-invasive. «Il Santo Padre è rientrato in stanza», ha riferito ancora la Sala stampa, spiegando che «seguiranno ulteriori informazioni».
Durante l’intervento, nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, il cardinale Reina ha presieduto la recita del Santo Rosario per esprimere la vicinanza e l’affetto della Chiesa di Roma al Papa.
Nei giorni precedenti al ricovero, Leone XIV aveva mantenuto la fitta agenda di udienze. La notizia dell’intervento aveva sorpreso anche gli ambienti della Santa Sede. Il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, questa mattina ha espresso preoccupazione, ma anche fiducia nella possibilità di risolvere il problema: «Normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, si riescono a risolvere».