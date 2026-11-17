«No, per adesso non vedo necessità, grazie a Dio, il diritto canonico ha già diversi punti che trattano questo tema, sono nelle mani di Dio come ho detto. Eventualmente lo farò, penso. Però per adesso non vedo il bisogno, grazie». Ha risposto in modo piuttosto tranchant papa Leone XIV nella conferenza stampa a bordo dell’aereo papale di ritorno da Lima, alla domanda se abbia firmato anche lui, come hanno fatto alcuni predecessori, una lettera di dimissioni preventive in caso di impedimenti come il coma. Il Pontefice è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione di un tumore circa un mese fa.
Lo scenario internazionale
Tra i temi toccati da Leone c’è pure il voto di Midterm negli Stati Uniti, cui lui stesso ha partecipato. Un discorso che si allarga poi al contesto internazionale, caratterizzato da minacce ibride e guerra cognitiva: «Vorrei vedere più capacità di dialogo, di costruzione di ponti, di riconciliazione, meno polemica, meno guerra, meno divisioni. So che è un sogno ma so allo stesso tempo che è possibile. Non faccio commenti politici: noi promuoviamo la Dottrina sociale della Chiesa, cerchiamo di promuovere dialogo e capacità di ascolto».
Il rosario
Spazio anche a una battuta sul rosario lanciato da un fedele durante la sua visita in Perù, che l’ha colpito alla zigomo destro: «Sono cose che uno porta nel cuore, forse nell’occhio. Ma la verità è che qui c’è entusiasmo, profonda fede, speranza di ricevere la benedizione del Signore e questa vicinanza è un messaggio da entrambe le parti e quindi poter condividere la fede con allegria, dare la benedizione mi dà gioia», ha concluso il Pontefice.