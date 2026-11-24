Quanto contano le parole che scegliamo quando vogliamo convincere qualcuno? E quanto ce ne accorgiamo quando è qualcun altro a cercare di convincere noi? Paolo Borzacchiello, scrittore e influencer che ha fatto della comunicazione il suo mestiere, è l’ospite della nuova puntata de «L’Irriverente», in onda questa sera alle 21.30 su Teletutto. A condurre il faccia a faccia è Andrea Cittadini.
Borzacchiello ha portato sui social un tema che riguarda tutti. Nei suoi contenuti torna spesso sul modo in cui una frase viene interpretata. Le parole possono cambiare il corso di una conversazione. Basta pensare a una discussione in famiglia, a una richiesta sul lavoro o a un messaggio che, riletto a distanza di qualche ora, sembra avere un tono diverso da quello che gli avevamo dato.
Situazioni comuni che aiutano a capire perché i suoi video trovino pubblico anche fuori dalla cerchia di chi si occupa di comunicazione. Il faccia a faccia è anche l’occasione per conoscere chi c’è dietro quei post e capire come si costruisce un seguito parlando di linguaggio in uno spazio in cui l’attenzione spesso dura pochi secondi. E lascia aperta una domanda che vale tanto sui social quanto nella vita di tutti i giorni. Dove finisce la capacità di farsi ascoltare e dove comincia il tentativo di orientare le scelte di chi ci sta di fronte?
Tutte le puntate della trasmissione si possono rivedere sul canale YouTube del Giornale di Brescia.