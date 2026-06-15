Panorami, piccoli porti e limonaie per passeggiare

La sponda bresciana del lago di Garda offre alcuni degli itinerari lungolago più suggestivi d’Italia, percorsi in cui il paesaggio mediterraneo incontra montagne, borghi storici e scorci d’acqua sempre diversi.
Camminare lungo questa costa significa attraversare limonaie, piccoli porti, passeggiate panoramiche e tratti sospesi tra roccia e lago, con percorsi adatti sia a chi cerca una semplice passeggiata, sia a chi desidera un’escursione più lunga.
Desenzano-Sirmione
Uno dei tratti più amati è quello che collega Desenzano a Sirmione. La camminata si sviluppa quasi sempre a pochi metri dall’acqua e alterna spiagge, porticcioli turistici e giardini affacciati sul lago. Partendo dal lungolago di Desenzano, animato da caffè e piazze, si procede verso la penisola di Sirmione: l’arrivo al castello scaligero e alle antiche mura regala uno dei panorami più iconici del Garda.
Più a nord, Salò propone una delle passeggiate più eleganti del Benaco: il suo lungolago, tra i più lunghi del Garda, costeggia palazzi storici, piccoli moli e spiagge tranquille. Da qui si può proseguire verso Gardone Riviera lungo un percorso panoramico immerso nella vegetazione mediterranea. Oleandri, cipressi e ulivi accompagnano il cammino mentre il lago si apre in ampie vedute verso la sponda veronese.
Limone sul Garda
Tra gli itinerari più spettacolari della sponda bresciana spicca la passeggiata ciclopedonale di Limone sul Garda. Questo tratto, sospeso a sbalzo sulle acque, è diventato uno dei simboli moderni del lago. La passerella segue la roccia offrendo scorci mozzafiato e la sensazione di camminare direttamente sull’acqua.
Il percorso è breve ma estremamente panoramico. Per chi desidera un’esperienza più naturalistica, il territorio di Toscolano-Maderno offre sentieri che alternano tratti lungolago e percorsi immersi nella macchia mediterranea. Qui il paesaggio cambia continuamente: spiagge di ciottoli, antichi borghi di pescatori e scorci silenziosi rendono la camminata molto rilassante.