Palazzolo, scontro politico sulla rassegna estiva al Parco delle Tre Ville

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Per la minoranza è «un flop di presenze». Ma la maggioranza replica: «Parlare di fallimento è uno slogan»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali