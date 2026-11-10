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Palazzolo, operaio cade in cantiere dall’altezza di cinque metri

L’uomo, di 69 anni, è stato portato in ospedale per accertamenti. Stava lavorando sul tetto del ristorante in costruzione della catena McDonald’s
L'edificio in costruzione da cui è caduto l'operaio
L'edificio in costruzione da cui è caduto l'operaio

Un operaio di 69 anni è stato soccorso oggi a Palazzolo dopo essere caduto dal tetto del cantiere dove è in corso la costruzione del nuovo ristorante della catena McDonald’s. È successo poco prima di mezzogiorno in via Cattaneo, a San Pancrazio. La dinamica è al vaglio dei tecnici dell’Ats e dei carabinieri, intervenuti sul posto.

L’incidente

Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava sul tetto, impegnato in alcune operazioni, quando avrebbe perso l'equilibrio. È caduto al suolo dopo un volo di circa cinque metri sotto gli occhi dei colleghi, che hanno subito allertato il 118. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Durante le operazioni di soccorso è rimasto cosciente: è stato trasportato in codice giallo per accertamenti.

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