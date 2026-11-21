Oltre una tonnellata di materiale sottratto alle isole ecologiche e accumulato all’interno di un garage. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Prevalle-Paitone al termine di un’indagine che ha permesso di individuare il presunto responsabile di una serie di furti messi a segno nel centro di raccolta di Paitone e, con ogni probabilità, anche in quelli di alcuni comuni limitrofi.
Le indagini erano scattate alla fine di ottobre, in seguito alla denuncia presentata dalla ditta che gestisce l’isola ecologica di Paitone. Se in precedenza alcune segnalazioni non avevano portato a risultati concreti, questa volta gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo utilizzato per trasportare la refurtiva.
Un 30enne della zona
Una volta accertata l’estraneità ai fatti del proprietario del mezzo, gli investigatori sono risaliti al conducente e, attraverso ulteriori accertamenti, sono arrivati a identificare un 30enne residente in zona, già denunciato in passato per episodi analoghi.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, guidata dal comandante Massimo Zambarda, l’uomo si sarebbe introdotto nei centri di raccolta per selezionare e smontare le apparecchiature da portare via.
Le indagini sono quindi proseguite per risalire al luogo in cui veniva custodito il materiale sottratto e hanno portato, nella giornata di giovedì 19 novembre, al sequestro del garage utilizzato come deposito.
Al suo interno gli agenti hanno rinvenuto numerosi motori e split di condizionatori, motori di frigoriferi e relativi serbatoi contenenti gas pericolosi, oltre a televisori, computer portatili e telefoni cellulari.
Tra il materiale sequestrato figurano anche batterie esauste di veicoli, cavi elettrici e metalli di vario genere, per un peso complessivo superiore ai mille chilogrammi.