La sabbia, le limpide acque dell’Egeo, un drink e la consapevolezza di non dover più lavorare neanche un giorno della propria vita: è lo scenario che, viaggiando con l’immaginazione, potrebbe attendere chi decidesse di godersi la pensione in Grecia, Paese che secondo la trentacinquesima edizione dell’International Living Annual Global Retirement Index 2026 sarebbe il miglior posto al mondo in cui uno statunitense potrebbe trasferirsi una volta cessata l’attività lavorativa.
I 24 migliori Paesi
La classifica, redatta annualmente dalla rivista statunitense «International Living», ha premiato per questa edizione la storia, il clima e la bellezza della Grecia: completano il podio Panama e Costa Rica, seguiti da Portogallo, Messico, Italia (sesta), Francia, Spagna, Thailandia e Malesia, che chiude la top 10. In totale sono 24 i Paesi inseriti nella lista: oltre a quelli citati ci sono, in ordine di piazzamento, Ecuador, Malta, Uruguay, Irlanda, Colombia, Belize, Nicaragua, Vietnam, Croazia, Repubblica Domenicana, Montenegro, Bali, Honduras e Sri Lanka.
I criteri
La classifica viene stilata da editor, corrispondenti ed eventuali collaboratori sparsi per il mondo della testata americana, una rivista dedicata proprio a chi vuole trasferirsi all’estero. Le valutazioni dei Paesi si basano su sette categorie principali: il mercato immobiliare, la facilità con cui si può ottenere il permesso di soggiorno, il costo della vita, la sanità, la situazione politica e il grado di sviluppo, il clima e la capacità del Paese di adattarsi alle richieste, alla lingua e alla mentalità anglofona.
A ciascun Paese è attribuito un punteggio da 1 a 100 in ognuno di questi ambiti: a prevalere è poi la nazione con la media aritmetica più alta. Il punteggio della Grecia è di 90.1: ciò che più funziona è la capacità di adattamento alla cultura americana (98). L’Italia si ferma a 85.3: il nostro Paese colleziona un 84 nel mercato immobiliare, un 85 sulla questione burocratica del visto e sul costo della vita, un 81 sulla politica, un 83 sul clima, un 89 sulla sanità e un 90 sulla capacità di adattarsi agli expat.
Questione di gusti
Una classifica spiegata dalla rivista in oltre 100 pagine di documento e che la testata ammette essere «profondamente soggettiva», dal momento che fa «riferimento ad expat che vivono in questi paesi». La testata statunitense assume infatti in primis il punto di vista di americani che hanno scelto di trasferirsi «overseas», «oltreoceano».
Il richiamo alla soggettività serve a ricordare che solo il lettore può sapere qual è la scelta migliore per sé: la classifica può essere utile soltanto a guidarlo verso un posto dove abbia senso abitare, anche dal punto di vista economico. La classifica viene pubblicata ormai da 35 anni e la rivista ne rivendica sempre più l’importanza in un’epoca nella quale l’aspettativa di vita si allunga, con la conseguenza che per molte persone la prospettiva di «non fare nulla per 20 o 30 anni», oltre che «irrealistica», è anche «poco attraente». Cosa c’è di meglio, quindi, che partire per scoprire un posto dall’altra parte dell’oceano e trovare nuove opportunità che rendano la pensione «il periodo migliore della tua vita»?