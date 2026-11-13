Outlook e servizi Microsoft down, ripristino in corso

I disservizi sono iniziati già giovedì sera: i disservizi alle app e siti ha interessato anche piattaforme di terze parti, come quelle di OpenAI e Anthropic

13 novembre 2026 1 ' di lettura

Una delle sedi di Microsoft Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti OutlookMicrosoftOutlook down Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...