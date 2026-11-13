Outlook e servizi Microsoft down, ripristino in corso

Proseguono le attività di recupero delle piattaforme Microsoft, Outlook in primis, i cui disservizi sono partiti già giovedì sera. Tramite X l'azienda ha fatto sapere che le azioni di ripristino sono in corso su tutta l'infrastruttura interessata e «stanno procedendo in fasi. Stiamo osservando miglioramenti incrementali in diversi carichi di lavoro, ma lo stato di salute del servizio rimane variabile e la capacità non è ancora tornata completamente ai livelli base».
Nella mattinata, la stessa Microsoft aveva segnalato come alcuni server rimessi in funzione potessero bloccarsi nuovamente una volta connessi in rete. Il down alle app e siti di Microsoft ha interessato anche piattaforme di terze parti, come quelle di OpenAI e Anthropic. Entrambe hanno segnalato problemi con i cosiddetti «connettori», le integrazioni che collegano i chatbot agli account aziendali di Microsoft 365.