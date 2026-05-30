Ospitaletto, si spara al Comando: dolore per l’agente della Locale

Il giorno dopo, se è possibile, è ancora più difficile. Perché lo shock, dovuto a una tragedia devastante e inaspettata, poco alla volta lascia spazio al dolore, profondo e straziante. E poi c’è la sofferenza di chi, di fronte a quella morte, non riesce a trovare risposte; si interroga, fruga nei cassetti della memoria in cerca di un segnale, anche di quello più piccolo, per dare senso al gesto estremo di un uomo di soli 32 anni, che evidentemente non è riuscito a trovare un modo per affrontare la propria di sofferenza.

Leggi anche Ospitaletto, agente si spara al Comando: muore davanti al padre Il cordoglio Ed è così che il Comune di Ospitaletto, dove l’agente di Polizia locale che ieri, venerdì 29 maggio, si è sparato al Comando con la pistola di servizio - chiuso in bagno, mentre fuori c’erano il padre e due colleghi - si stringe alla famiglia dell’uomo, in un momento difficile «un tragico evento che lascia tutti attoniti». Frase impersonificata dalla sindaca Laura Trecani, che venerdì pomeriggio è rimasta diverse ore fuori dagli uffici della Locale in via Padana Superiore, mentre la Scientifica dei carabinieri effettuava il sopralluogo.