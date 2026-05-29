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Ospitaletto, dramma al comando della Polizia locale: morto un agente

La vittima, soccorsa in fin di vita dai colleghi, presentava una ferita da pistola al capo. Indagini in corso, ma si ipotizza il gesto volontario
Roberto Manieri, Simone Bracchi
Carabinieri fuori dal Comando di Polizia locale di Ospitaletto - © www.giornaledibrescia.it
Carabinieri fuori dal Comando di Polizia locale di Ospitaletto - © www.giornaledibrescia.it

Un terribile episodio di cronaca si è consumato questo pomeriggio al Comando della Polizia Locale di Ospitaletto. Stando alle prime informazioni disponibili, all'interno degli uffici un agente è morto stroncato da un colpo di pistola.

L'ipotesi prevalente è al momento quella del gesto volontario, ma i Carabinieri assieme agli stessi colleghi del ferito stanno cercando di fare luce sull'accaduto. L'uomo è stato immediatamente trasferito in eliambulanza alla Poliambulanza di Brescia, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

L’allarme

Grande il trambusto in paese, dove poco dopo le 16.50 il silenzio è stato rotto dalle sirene dei mezzi di soccorso e dall'arrivo dell'elicottero del 118, atterrato al centro sportivo. I colleghi della vittima e i Carabinieri della Compagnia di Chiari hanno al contempo chiuso le strade nei pressi della sede del Comando, con comprensibile sgomento fra i residenti. Poi la notizia si è diffusa rapidamente in paese, dove ora si attende di capire cosa sia realmente accaduto, anche se stando alle prime indiscrezioni vi sarebbero pochi dubbi sulla dinamica dell'accaduto.

Fuori dal Comando di Polizia locale, oltre alla Scientifica dei carabinieri e ai militari della Compagnia di Chiari, anche il sostituto procuratore Carlo Milanesi. Sono in corso in questo momento per fare luce su quanto avvenuto all'interno del Comando.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Polizia localeagentesuicidioOspitaletto
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