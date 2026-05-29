Ospitaletto, dramma al comando della Polizia locale: morto un agente

Un terribile episodio di cronaca si è consumato questo pomeriggio al Comando della Polizia Locale di Ospitaletto. Stando alle prime informazioni disponibili, all'interno degli uffici un agente è morto stroncato da un colpo di pistola.

L'ipotesi prevalente è al momento quella del gesto volontario, ma i Carabinieri assieme agli stessi colleghi del ferito stanno cercando di fare luce sull'accaduto. L'uomo è stato immediatamente trasferito in eliambulanza alla Poliambulanza di Brescia, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.