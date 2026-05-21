Con 13,8 milioni l’ospedale di Edolo diventa (anche) di comunità

Con un piano di investimenti da 13,8 milion i, l’ospedale di Edolo si prepara a diventare uno dei presidi più avanzati della montagna lombarda, puntando su sicurezza strutturale, innovazione, potenziamento dei servizi e incremento del personale. Il programma è stato illustrato dal direttore generale dell’ Asst Valcamonica Corrado Scolari , insieme al sindaco edolese Luca Masneri e ai colleghi dell’area.

Il progetto prevede interventi di adeguamento antisismico, antincendio, climatizzazione e manutenzione straordinaria, oltre alla realizzazione della casa e dell’ospedale di comunità , finanziati con fondi Pnrr per 3,8 milioni.

I numeri

Cuore tecnologico dell’investimento è la nuova Tac diagnostica 4.0 con intelligenza artificiale integrata, costata circa 700mila euro, che utilizza il sistema Aice per migliorare la qualità delle immagini, riducendo l’esposizione alle radiazioni e velocizzando gli esami. Accanto è stata riorganizzata l’area mammografica, mentre il blocco operatorio sarà interessato da una revisione organizzativa, per andare sempre più verso la «day surgery» e i ricoveri brevi.

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I numeri mostrano una struttura in crescita: nel 2025 il laboratorio analisi ha registrato 345.982 prestazioni, con un incremento del 6% rispetto al 2023. Anche la radiologia mantiene volumi elevati, con circa 18mila prestazioni annue previste e un paziente su cinque proveniente da fuori Valle. In aumento anche gli accessi al pronto soccorso, sopra quota 9mila l’anno. Uno degli aspetti centrali del piano riguarda il potenziamento dei posti letto: l’obiettivo è passare dagli attuali 30 a 47 nell’area medica e geriatrica, salendo del 56% grazie soprattutto alla creazione di un nuovo hub riabilitativo e all’ampliamento dell’area subacuti. Negli ultimi tre anni è cresciuto anche il personale medico, passato da 13 unità nel 2023 a 24 nel marzo 2026.

Digitale

«Immaginiamo un ospedale che punta su digitalizzazione e telemedicina – ha affermato Scolari –. Edolo è tra i primi in Lombardia ad aver pubblicato la cartella clinica elettronica sul fascicolo sanitario, mentre il progetto Ellisse mira a sviluppare televisite, teleconsulti e teleriabilitazione. Entro l’estate attiveremo casa e ospedale di comunità, che consentiranno una presa in carico più integrata e continuativa dei pazienti».