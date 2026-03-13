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Ospedale Civile, la strada per il pronto soccorso ha bisogno di cure

Marco Tedoldi
Buche, crepe e avvallamenti lungo il percorso d’accesso segnalati da un lettore: ambulanze e automobilisti alle prese con scossoni continui
La strada di accesso al pronto soccorso
La strada di accesso al pronto soccorso
AA

La strada per il pronto soccorso dell’Ospedale Civile ha bisogno di... cure urgenti. A segnalarlo è un nostro lettore che ha inviato alcune fotografie scattate lungo l’accesso, dove l’asfalto appare segnato da crepe profonde, avvallamenti e buche diffuse.

Le buche nell'asfalto
Le buche nell'asfalto

Il tratto, percorso ogni giorno da ambulanze e mezzi privati diretti al servizio di emergenza, presenta condizioni che rendono il passaggio difficoltoso e, a tratti, disagevole. Una situazione che, secondo quanto riferito da operatori e utenti abituali del pronto soccorso, si protrarrebbe da tempo. «Quando transitano le ambulanze si avvertono scossoni continui», raccontano.

Intervento atteso

Le immagini mostrano una pavimentazione deteriorata in più punti, con rattoppi evidenti e lesioni che attraversano la carreggiata. In una zona in cui la rapidità degli interventi e il comfort dei trasporti rivestono un ruolo fondamentale, la situazione solleva interrogativi sulla necessità di un intervento di manutenzione mirato e tempestivo.

La segnalazione riporta l’attenzione su un accesso strategico per la città, frequentato quotidianamente da chi si reca al pronto soccorso per necessità o accompagna familiari e amici. Il tema delle condizioni del manto stradale, già emerso in passato, torna così al centro del dibattito, con l’auspicio che possano arrivare risposte concrete in tempi brevi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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