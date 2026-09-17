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Orzivecchi, è morto l’uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore

Francesco Tomasoni era stato trasportato in codice rosso al Civile, con gravi lesioni agli arti inferiori. Il decesso è avvenuto ieri sera
L'uomo è deceduto all'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
L'uomo è deceduto all'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Non ce l’ha fatta Francesco Tomasoni, l’uomo di 80 anni che ieri pomeriggio è stato investito per un tragico incidente con un mezzo agricolo pesante dal figlio 45enne a Orzivecchi. L’anziano è deceduto ieri sera all’ospedale Civile di Brescia. Il fatto era accaduto nell’aia dell’azienda agricola di famiglia, dove i due uomini lavoravano. 

La dinamica

Secondo la ricostruzione, il figlio 45enne, durante una manovra col mezzo agricolo, non si sarebbe accorto della presenza del padre, che, a bordo di un veicolo elettrico per disabili, stava pulendo un pozzetto.

L’impatto sarebbe stato molto violento: l’80enne, con gravi traumi e lesioni alle gambe, è stato trasportato in elisoccorso al Civile, dove è stato ricoverato nel reparto di Traumatologia. In serata, purtroppo, il decesso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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