Orzivecchi, è morto l’uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Francesco Tomasoni era stato trasportato in codice rosso al Civile, con gravi lesioni agli arti inferiori. Il decesso è avvenuto ieri sera

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali