Orzivecchi, è morto l’uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore

Non ce l’ha fatta Francesco Tomasoni, l’uomo di 80 anni che ieri pomeriggio è stato investito per un tragico incidente con un mezzo agricolo pesante dal figlio 45enne a Orzivecchi. L’anziano è deceduto ieri sera all’ospedale Civile di Brescia. Il fatto era accaduto nell’aia dell’azienda agricola di famiglia, dove i due uomini lavoravano.
La dinamica
Secondo la ricostruzione, il figlio 45enne, durante una manovra col mezzo agricolo, non si sarebbe accorto della presenza del padre, che, a bordo di un veicolo elettrico per disabili, stava pulendo un pozzetto.
L’impatto sarebbe stato molto violento: l’80enne, con gravi traumi e lesioni alle gambe, è stato trasportato in elisoccorso al Civile, dove è stato ricoverato nel reparto di Traumatologia. In serata, purtroppo, il decesso.