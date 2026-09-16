Il figlio lo investe col trattore: 80enne grave a Orzivecchi

Grave incidente nel pomeriggio di oggi negli spazi di un’azienda agricola a Orzivecchi, dove un drammatico scontro tra due mezzi di lavoro ha provocato il ferimento di un uomo anziano. Protagonisti due familiari: un figlio di 45 anni e il padre di 80 anni, entrambi residenti nel Comune bresciano e da tempo legati all’attività agricola nella cascina.
La dinamica
L’incidente è avvenuto nell’aia dell’azienda di proprietà della famiglia. Il 45enne si trovava alla guida di una pesante macchina operatrice, intento a svolgere le consuete attività lavorative agricole. Durante una manovra, per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente in seguito ad una fatale disattenzione o alla visibilità ridotta, il figlio non si è accorto della presenza del padre ottantenne, che si trovava nelle vicinanze a bordo di un veicolo elettrico per disabili ed era impegnato nelle operazioni di pulizia di un pozzetto.
I soccorsi
Violento l’impatto tra il trattore e il piccolo veicolo. A causa dello scontro, l’anziano padre ha riportato traumi gravi e lesioni severe agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, l’automedica di Orzinuovi e i carabinieri di Verolanuova. La gravità delle lesioni riportate dal genitore ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso. Dopo le prime cure stabilizzanti, l’ottantenne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso agli Ospedali Civili di Brescia, dove è stato affidato al reparto di traumatologia.