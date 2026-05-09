Scuole, viabilità e fiumi sicuri: da Roma in arrivo 22 milioni di euro

Ci sono Comuni che mettono mano alle strade, altri che rendono le scuole a prova di sisma e più amiche dell’ambiente, altri ancora che puntano a ridurre il rischio idrogeologico. Il tutto grazie agli oltre 22 milioni di euro che sono in arrivo da Roma nella nostra provincia. Risorse preziose assegnate per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per il triennio 2026-2028. Un’iniziativa promossa dal sottosegretario Nicola Molteni d’intesa con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti attraverso un decreto interministeriale.

A darne notizia sono stati, ieri, i parlamentari bresciani della Lega, che in una nota esprimono la loro soddisfazione: «Grazie all’impegno della Lega al Governo – commentano –, verranno finanziati diversi interventi e opere pubbliche attese da tempo come la riqualificazione e manutenzione di strade, il miglioramento della viabilità, la messa in sicurezza degli edifici e l’efficientamento energetico». A beneficiare delle risorse sono sedici paesi: da Adro a Verolanuova, da Piancogno a Rudiano.

Nel dettaglio il Comune bresciano al quale è stato assegnato il contributo più consistente è Montichiari: si tratta di oltre 3,8 milioni di euro che verranno investiti perlopiù in interventi di efficientamento energetico nelle scuole e, per 400mila euro, nella messa in sicurezza di via Europa. Quattro Municipi hanno ricevuto 2,5 milioni ciascuno. Tra questi c’è Calvisano, che con quei fondi finanzierà lavori di manutenzione straordinaria, adattamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media di via San Michele e della scuola dell’infanzia di Viadana. Mazzano metterà in sicurezza dal punto di vista sismico la materna del capoluogo e il Municipio. Ospitaletto utilizzerà queste risorse per scuole, viabilità e vasca di laminazione. Verolanuova, invece, finanzierà la ciclabile verso Pontevico.

Quali opere

E ancora: tra gli altri Comuni che figurano nell’elenco c’è Adro che con mezzo milione di euro metterà mano al tetto di un fabbricato di via Manzoni e sistemerà via Castello. Berzo Demo investirà il milione in arrivo nei lavori di piazza Sant’Eusebio, cuore storico di Berzo, e in lavori di riduzione del rischio idrogeologico a monte della località Saletto e della Statale 42.

Anche Bovegno metterà in sicurezza il territorio con 246mila euro. Per Brione il finanziamento ammonta a un milione di euro: 500mila euro serviranno per la palestra e 500mila per la manutenzione della viabilità comunale. A Cerveno gli 870mila euro assegnati serviranno per strade, scuola primaria e infanzia. Paitone riceverà 700mila euro per la manutenzione della viabilità e per rendere più sicuri gli edifici comunali. Pian Camuno e Piancogno punteranno sulle scuole, Rudiano sulle strade.

Infine San Gervasio e Tavernole sul Mella, con un milione di euro ciascuno, copriranno i costi di interventi contro il rischio idrogeologico.