A Sulzano un nuovo servizio mensa a km zero per infanzia e primaria

A Sulzano partirà con il nuovo anno un nuovo servizio mensa per la scuola dell’infanzia e per la primaria dove qualità, sinergia e attenzione ai bambini sono le priorità. Un nuovo progetto ha preso piede grazie alla collaborazione di una realtà virtuosa e attenta quale è la scuola dell’infanzia Caduti di Guerra.

Mensa a km zero

L’Amministrazione comunale desiderava offrire un servizio mensa per i bambini della scuola che fosse vicino, fresco e puntuale ed è iniziata una nuova sinergia tra servizi ma soprattutto tra persone desiderose fornire un’attenzione speciale al pasto dei bambini.

È una novità importante poiché i pasti sono a km zero cucinati con grande coesione di comunità, infatti verranno preparati direttamente presso la cucina della scuola dell’infanzia, distante solo duecento metri, dalla cuoca già in servizio presso l’ente, con ingredienti freschi e di qualità, provenienti da fornitori locali.

Qualità e comunità

Il nuovo modello prevede un miglioramento del servizio poiché i pasti verranno scodellati direttamente all’interno della Scuola Primaria, garantendo così piatti caldi, ben porzionati e serviti con cura con menu autorizzati da Ats e cambiati ogni settimana, quindi variegati e pensati per una sana alimentazione.

I menu saranno pensati per una sana alimentazione

Questa scelta rappresenta un cambio di passo importante per Sulzano, «Abbiamo voluto investire in un servizio che coniuga qualità, sostenibilità e attenzione ai bambini, valorizzando le nostre due realtà educative, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria – spiegano le referenti –. Siamo sicure che questa sarà un’esperienza scolastica positiva, non solo per la qualità del cibo, ma anche per rendere il momento del pranzo occasione di benessere, socialità e crescita».

Ringraziamenti

Sono sempre le persone che fanno la differenza e ringraziamenti speciali vanno al presidente storico della scuola dell’infanzia, Mario Gasparotti, che per quasi trent’anni ha gestito e fatto crescere l’asilo con passione e scrupolo, rendendo l’ente una realtà solida e ben strutturata ed al nuovo cda dell’asilo e a tutto il suo personale, che ha raccolto la sfida ed in poco tempo si è messa in gioco per organizzarsi secondo le norme e ha lavorato sodo per offrire il servizio in modo ottimale e preciso, inoltre al personale della scuola primaria che ha sposato il nuovo progetto dell’amministrazione rendendosi disponibile e come sempre collaborativo in tutti gli aspetti.