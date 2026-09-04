Orzinuovi, ragazzino in bici travolto da un'auto: è grave

Grave incidente questa mattina verso le 10:30 a Orzinuovi in via Pirandello, all'interno di un villaggio residenziale nella prima periferia del paese. Un ragazzino di origine indiana, di una di un'età stimata tra i 15 e i 16 anni, a bordo di una mountain bike è stato investito da un'automobile Lancia. Ancora da chiarire le cause, legate molto probabilmente al mancato rispetto dello stop da parte del ragazzo.
Violentissimo l'urto: il giovane ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza ed è poi caduto a terra perdendo i sensi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorsi giunti immediatamente sul posto. Ad intervenire sono stati la Polizia locale di Orzinuovi, l'automedica di Orzinuovi e la Croce verde di Soncino. Il giovane è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.