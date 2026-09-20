Orzinuovi, minaccia un ragazzo per questioni di droga: arrestato minorenne

Minaccia un ragazzo con un manganello telescopico per farsi consegnare i soldi di un presunto debito legato alla droga. È quanto contestato a un minorenne del posto, un 16enne, arrestato dai carabinieri durante i controlli straordinari effettuati venerdì sera a Orzinuovi. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso i servizi di controllo del territorio organizzati nel centro del paese e nelle zone considerate più esposte a episodi di criminalità e degrado. I militari del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di un ragazzo di 21 anni, residente in zona, che ha raccontato di essere stato minacciato da un giovane conosciuto di vista.
La vicenda
Secondo quanto riferito ai carabinieri, il ragazzo gli avrebbe intimato di saldare un debito legato alla cessione di droga. Di fronte al suo rifiuto avrebbe estratto un manganello telescopico, per poi allontanarsi all'arrivo delle pattuglie. Il giovane è stato rintracciato poco dopo. Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato 290 euro in contanti, 10 grammi di hashish, un bilancino, materiale per il confezionamento e lo stesso manganello, nascosto negli indumenti.
La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di trovare altri 1.800 euro, una pistola di ferro tipo scacciacani priva del tappo rosso, un tirapugni, un coltello con lama di 19 centimetri e un secondo bilancino di precisione. Il minorenne è stato arrestato con le accuse di tentata estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Al termine delle formalità è stato accompagnato in una comunità, a disposizione della Procura dei minori.
I controlli
I controlli, svolti dalle 18 fino a poco dopo mezzanotte, hanno interessato il centro di Orzinuovi, da viale Adua a via Lonato, da piazza Vittorio Emanuele a via Palestro, piazza Garibaldi e via Berlinguer. Particolare attenzione è stata dedicata anche all'area del campo sportivo comunale, dove si trovano i palazzetti di basket, pallavolo e tennis. Proprio al circolo del tennis, una decina di giorni fa, erano stati segnalati alcuni danneggiamenti.
Complessivamente sono state identificate 70 persone, 15 delle quali già note alle forze dell'ordine e 14 straniere. Controllati anche 30 veicoli e quattro esercizi pubblici, tra cui due bar. Durante il servizio è stato inoltre controllato un soggetto sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale ed è stata contestata una violazione amministrativa a un cittadino straniero di 22 anni.