Orto per conoscersi, teatro per raccontarsi: sul Garda si crea comunità

Alle case popolari di via Goito 2/4, per far incontrare i vicini si è partiti da un orto. Poi sono arrivati gli arredi condivisi, i laboratori, il teatro tra i ballatoi. Perché dopo i lavori sull’edificio, c’era da rimettere mano anche ai rapporti fra chi ci abita: anziani soprattutto, spesso alle prese con fragilità e solitudine.
È su questo che ha lavorato «V.V. Via Goito - Volti e Voci di uno spazio in trasformazione», il progetto avviato nel giugno 2024 da Fabbrica sociale del Teatro con il Comune e il contributo di Fondazione Cariplo. Inquilini, associazioni e ragazzi del Punto Giovani hanno partecipato a incontri, interviste e laboratori: un percorso che ha lasciato orti rialzati, arredi e installazioni realizzate con le studentesse dell’Accademia Santa Giulia.
Il percorso
Nel maggio 2025, con la performance itinerante «Biùtiful», la palazzina ha aperto alla città le proprie storie. «Il nostro è un progetto culturale, non solo sociale», spiegava la presidente Stefania Dolcini. Attorno, una rete composta anche da Elefanti volanti, La Vela, Centro aiuto alla vita, Aler, Garda sociale e Mamré.
Quella di via Goito è una delle esperienze desenzanesi che legano la cura dei luoghi alla vita di chi li frequenta. Nelle case popolari c’è poi un lavoro meno visibile e continuativo, affidato al servizio di custodia sociale della cooperativa Elefanti volanti. Qui si entra nelle questioni quotidiane: gli oggetti abbandonati nelle parti comuni, gli spazi usati male, i rapporti fra vicini che si complicano. Nei primi sei mesi del 2026 il bilancio è stato di 274 interventi per 300 ore di attività.
Prove di condivisione
In via Dunant il servizio si è occupato del decoro, con la sensibilizzazione dei residenti e la rimozione dei materiali abbandonati. In via Montesuello e via Michelangelo sono serviti colloqui e mediazioni per contenere le tensioni e richiamare gli inquilini alla cura degli ambienti condivisi. In via Papa, al centro anche l’uso degli spazi e la convivenza.
Un terzo capitolo si apre nei centri sociali e nei punti d’incontro, con il patto «Anziani al centro», promosso dal Comune insieme a La Sorgente ed Elefanti volanti. Il patto offre ai cittadini la possibilità di affiancare i volontari già attivi: aprire e chiudere le sedi, sistemare sale e cortili, occuparsi del decoro. Ma anche proporre un laboratorio, promuovere e portare musica, arte o teatro. Competenze e passioni da mettere a disposizione dei luoghi frequentati dagli anziani.