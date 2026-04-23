Organici polizia, la Questura replica: «Saldo positivo di 15 unità»
La Questura ha affidato ad un secco comunicato la dura replica alla lettera aperta che il sindacato Siulp ha indirizzato ieri al capo della Polizia Vittorio Pisani, che oggi è stato ospite della facoltà di giurisprudenza, sul tema degli organico della Polizia di Stato a Brescia e provincia.
La nota intende rispondere ad alcuni punti che il segretario Morelli aveva sollevato, in particolare sul saldo negativo del personale a causa dei pensionamenti e dei trasferimenti che superano le nuove assegnazioni.
«Saldo positivo»
«In relazione alle notizie diffuse da un’organizzazione sindacale e riprese stamani da alcuni quotidiani locali circa una lamentata carenza di organici la Questura di Brescia precisa quanto segue: il dato complessivo degli organici della Questura riferito al periodo 2024-2026 evidenzia un saldo positivo pari a 15 unità in più. Tali dati restituiscono un quadro complessivo oggettivo teso al rafforzamento e aumento degli organici. Attualmente secondo l’organico previsto la Questura di Brescia è carente di 1 unità su 404 previste».
Discorso diverso per la situazione di Desenzano: «circa le esigenze dei Commissariati sono state rappresentate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e risultano inserite nella programmazione nazionale prevista per i Commissariati». I vertici di via Botticelli poi rimarcano: «Le donne e gli uomini della Questura di Brescia lavorano con impegno quotidiano al servizio della collettività».
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