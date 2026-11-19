Aveva deciso di non frequentare più l’ora di religione cattolica, ma per la scuola era troppo tardi per cambiare idea. La scelta doveva arrivare entro i termini previsti per le iscrizioni e avrebbe avuto effetto soltanto dall’anno scolastico successivo. Non solo: la scuola aveva anche prospettato allo studente la mancata ammissione alla classe successiva se avesse smesso di seguire le lezioni. A fermare l’istituto è stato il Tar di Brescia, che ha dato ragione al ragazzo e alla sua famiglia, affermando un principio: «La libertà di coscienza non può essere subordinata alle scadenze del calendario scolastico». Chi cambia idea sull’insegnamento della religione cattolica deve poterlo fare anche dopo l’inizio delle lezioni.
Il caso
La vicenda riguarda uno studente di scuola superiore che il 9 settembre scorso aveva comunicato alla scuola la volontà di non frequentare più religione, scegliendo come alternativa lo studio individuale senza l’assistenza di un insegnante. La risposta dell’istituto era stata negativa. Anzi, i dinieghi erano arrivati uno dopo l’altro. Il primo, il 9 settembre, per il ritardo della richiesta: l’esonero sarebbe scattato soltanto nell’anno scolastico 2027-2028. Nella stessa giornata la dirigenza aveva prospettato addirittura la mancata ammissione alla classe successiva in caso di assenza dalle lezioni di religione. Infine, il 23 settembre, il dirigente scolastico aveva confermato il no. A quel punto il padre del ragazzo si è rivolto al Tar per contestare il comportamento della scuola. Il Ministero dell’Istruzione e l’istituto hanno difeso in udienza la decisione richiamando le norme sulle scadenze e sulla validità annuale della scelta effettuata all’iscrizione.
L’ordinanza del Tar
Il Tar non contesta il ritardo della domanda. Anzi, nell’ordinanza definisce la scelta del 9 settembre «palesemente tardiva», sia per la rinuncia all’ora di religione sia per l’indicazione dell’attività alternativa. Ma per i giudici questo non basta a impedire al ragazzo di cambiare idea. Nell’ordinanza firmata dal presidente Mauro Pedron, il Tribunale richiama gli articoli della Costituzione a tutela della libertà di coscienza. Una libertà che «non consente di negare rilievo a una scelta in materia di religione solo perché maturata nel corso dell’anno scolastico anziché prima dell’inizio dello stesso». Il Tar esclude anche la possibilità di punire chi decide di non frequentare più religione. Simili misure ostacolerebbero l’esercizio della libertà di coscienza e costituirebbero «una forma di discriminazione». Neppure le esigenze organizzative, secondo il Tar, giustificano il rifiuto. «La libertà di coscienza deve essere considerata prevalente sulle ragioni organizzative della scuola», osservano i magistrati. Ragioni che, nel caso specifico, non comparivano nemmeno nei provvedimenti contestati. Inoltre, la scelta dello studio individuale non richiedeva ulteriori insegnanti né comportava nuove esigenze organizzative. Da qui la decisione di accogliere la richiesta cautelare e sospendere i provvedimenti della scuola. Lo studente potrà quindi rinunciare all’ora di religione e dedicarsi allo studio individuale, come chiedeva fin dall’inizio. La vicenda giudiziaria, però, resta aperta. Quella del Tar è un’ordinanza cautelare, non una sentenza definitiva. L’udienza di merito è fissata al 30 giugno 2027.