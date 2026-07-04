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Armato di forbici al parco Tarello, bloccato dalla Polizia col taser

L’uomo, un 57enne con cittadinanza ghanese e titolare di asilo politico, è stato condotto al Cpr «Brunelleschi» di Torino in attesa del rimpatrio
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il parco Tarello a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il parco Tarello a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

La Polizia di Stato di Brescia ha denunciato e fatto espellere un 57enne ghanese, senza fissa dimora ma con asilo politico, sorpreso armato di forbici al Parco Tarello.
Il 118 ha chiamato la Polizia perché l’uomo impediva al personale sanitario di scendere da un'ambulanza. Gli agenti lo hanno rintracciato in via Sostegno mentre impugnavo la lama: alla vista della Polizia è fuggito, ma è stato bloccato. Visto il pericolo, un agente ha usato il taser per disarmarlo e immobilizzarlo.

In Questura

Senza documenti, è stato portato in Questura e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto illegale di oggetti atti ad offendere. Per pericolosità sociale, il Questore Paolo Sartori ha disposto l’Ordine di accompagnamento al Cpr «Brunelleschi» di Torino in attesa della revoca dell’asilo e del rimpatrio in Ghana.
Il Questore ha sottolineato che l’espulsione deve essere effettiva per chi rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza, evitando che soggetti senza regolare titolo di soggiorno e con gravi comportamenti restino sul territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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