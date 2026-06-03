Operaio cade da una scala a Sabbio Chiese, soccorso con l’elicottero

Saranno le indagini dei Carabinieri e dell’Ats di Brescia a stabilire cosa sia esattamente accaduto all’operaio di 42 anni che questa mattina è precipitato all’interno del capannone di una ditta di Sabbio Chiese in via dei Montini.
La caduta
Secondo le prime informazioni disponibili l’uomo stava effettuando operazioni di manutenzione quando è precipitato da una scala da un altezza di circa tre metri, riportando diverse ferite e contusioni.
Per soccorrerlo è stato necessario un volo dell’elisoccorso di Brescia che ha trasferito il ferito al Civile dove, per fortuna, è arrivato in codice giallo. Ad Ats e Carabinieri spetta il compito di capire se tutte le procedure siano state rispettate e se ci siano responsabilità in capo a qualcuno per l’incidente.