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Operaio cade da una scala a Sabbio Chiese, soccorso con l’elicottero

Nell’incidente il 42enne ha riportato diverse fratture, sul posto Carabinieri e Ats
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'elisoccorso è intervenuto a Sabbio Chiese
L'elisoccorso è intervenuto a Sabbio Chiese

Saranno le indagini dei Carabinieri e dell’Ats di Brescia a stabilire cosa sia esattamente accaduto all’operaio di 42 anni che questa mattina è precipitato all’interno del capannone di una ditta di Sabbio Chiese in via dei Montini. 

La caduta

Secondo le prime informazioni disponibili l’uomo stava effettuando operazioni di manutenzione quando è precipitato da una scala da un altezza di circa tre metri, riportando diverse ferite e contusioni. 

Per soccorrerlo è stato necessario un volo dell’elisoccorso di Brescia che ha trasferito il ferito al Civile dove, per fortuna, è arrivato in codice giallo. Ad Ats e Carabinieri spetta il compito di  capire se tutte le procedure siano state rispettate e se ci siano responsabilità in capo a qualcuno per l’incidente. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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infortunio sul lavoroElisoccorsoCarabinieriSabbio Chiese
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