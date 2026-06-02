Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Onorificenze, il giovane Antonio Bertoli è Alfiere della Repubblica

Tra gli undici bresciani premiati dal presidente della Repubblica, a cui è stato consegnato il premio in occasione del 2 giugno, c’è il 12enne scout del gruppo Brescia 7, oltre ai cavalieri, alle cavaliere e ai commendatori
Loading video...
Il giovanissimo Antonio Bertoli è alfiere della Repubblica italiana

«Per me è stato un riconoscimento inaspettato. La parte più importante della mia attività è fare socializzare i ragazzi normodotati con i ragazzi con disturbo dello spettro autistico». La voce è quella di Antonio Bertoli, 12 anni, scout del gruppo Brescia 7, tra gli undici bresciani premiati dal presidente della Repubblica e celebrati nuovamente in occasione del 2 giugno sotto il porticato di Palazzo Loggia, dove è stata consegnata loro l’onorificenza dal prefetto Andrea Polichetti.

L’impegno

Antonio, ora giovane Alfiere della Repubblica, è deciso a portare avanti il suo impegno con continuità, dopo aver iniziato il suo cammino grazie a un’attività promossa dalla Fobap, la Fondazione bresciana assistenza psicodisabili, esperienza che lo ha convinto a partecipare al progetto «Autismo lieve. Gruppi per la promozione delle abilità sociali». Emozionato per il riconoscimento, ha voluto lasciare un messaggio ai suoi coetanei: «Ragazzi, mi raccomando, state insieme» ha detto.

Del titolo di «cavaliere» sono stati insigniti Paolo Benedetti, Maria Teresa Bormetti, Gian Luigi Langellotti, Francesco Laurino, Danilo Padovano, Enrico Turelli, Maurizio Cannistraro e Laura Forcella Iascone. Il titolo di commendatore è stato assegnato invece a Paolo Maurizi ed Eugenio Rodolfo Spina, ex questore di Brescia dal 2022 al 2025, accompagnato da un lungo applauso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Antonio BertolionorificenzeCavaliere della RepubblicaAlfiere della RepubblicaCommendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...