L’abbraccio di Mattarella all’Alfiere dodicenne bresciano

Dopo l’annuncio, la cerimonia: al Quirinale il presidente Mattarella ha consegnato i 28 Attestati d’onore di «Alfiere della Repubblica» a giovani che si sono distinti per l’eccezionale senso civico e l’altruismo. Tra i premiati c’era anche Antonio Bertoli , esploratore bresciano di dodici anni del gruppo scout Agesci Brescia 7.

Il prestigioso riconoscimento premia la straordinaria sensibilità mostrata da Antonio nel campo dell’inclusione sociale e del sostegno alla disabilità. Il suo percorso è iniziato quasi per caso durante un corso di padel inclusivo durante il quale è entrato in contatto con coetanei autistici. Quell’esperienza ha generato in lui una motivazione profonda spingendolo ad aderire al progetto «Autismo lieve. Gruppi per la promozione delle abilità sociali». Per nove mesi, quindi, ha partecipato agli incontri con costanza mettendo in luce una maturità rara per la sua età e un autentico spirito di servizio. Un impegno a creare legami di fiducia, empatia e collaborazione attraverso il gioco.