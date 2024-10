Omicidio Ziliani, ok alla giustizia riparativa per Mirto Milani e Silvia Zani

La Corte d’appello di Brescia ha dato parere favorevole all’avvio del percorso di giustizia riparativa chiesto da Mirto Milani e Silvia Zani, condannati all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Brescia per l’omicidio di Laura Ziliani.

«È stato un omicidio lungamente premeditato e commesso con atrocità. Quando strangoli una persona ti rendi perfettamente conto di quanto sta accadendo» lo ha detto all’inizio della sua requisitoria l’avvocato generale di Brescia Domenico Chiaro, che rappresenta l’accusa nel processo d’appello nei confronti di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani condannati all’ergastolo per l’omicidio di Laura Ziliani. Tutti e tre gli imputati sono presenti in aula.

Le dichiarazioni dell’avvocato generale

Per Chiaro il processo «deve essere riportato alla ragionevolezza. Se con gli argomenti sollevati dalla difesa non stiamo parlando di niente stiamo comunque parlando di poco». Per l’avvocato generale «questo omicidio ha avuto un chiaro movente economico. Anche le case vecchie e malandate si possono affittare o vendere se sono in zona turistica. Silvia e Paola Zani non si alzavano mai prima di mezzogiorno e volevano continuare quella vita con il patrimonio della madre che hanno ucciso. Per tutto questo chiedo la conferma della sentenza di primo grado, unica conclusione per rendere giustizia ad una donna uccisa, ricordata ingiustamente per aver tentato di uccidere le figlie».

La terza sorella

In aula ha preso la parola anche l’avvocato Piergiorgio Vittorini, che rappresenta la terza figlia di Laura Ziliani, affetta da disabilità e parte civile nel processo. «Una persona fragile che non ha pretese di vendetta, ma che ha capito che non c’è più sua madre, perché le sue sorelle l’hanno uccisa. Una ragazza che non ha avuto più i soldi per pagare la badante e neppure per il funerale della madre». Sulla premeditazione del delitto ha riportato le confessioni in aula dei tre imputati: «Non serve parlare delle buche e dei vestiti, ma basta ascoltare le loro parole, come abbiamo previsto, come avevamo organizzato. Gli imputati devono smettere di dire bugie, lo hanno fatto anche oggi».

La sentenza è prevista per il 22 novembre.