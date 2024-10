Omicidio Ziliani: Mirto chiede di vedere la famiglia di Laura

In attesa del processo d’appello Milani vuole accedere alla giustizia riparativa. Ma l’incontro non ci sarà: per i parenti dell’ex vigilessa di Temù si tratta di un passo impossibile da fare

3 ' di lettura

L’uomo del trio: Mirto Milani - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’incrocio avverrà solamente in un’aula di tribunale. Precisamente venerdì prossimo per la prima udienza del processo d’appello. Ma niente di più. Perché la famiglia di Laura Ziliani - la madre e i due fratelli - non hanno alcuna intenzione di avere un faccia a faccia con Mirto Milani che invece vorrebbe incontrare i parenti dell’ex vigilessa di Temù che lui - con le due figlie della vittima Paola e Silvia Zani - ha ucciso l’8 maggio del 2021 nel paese dell’Alta Valle Camonica. Silvia e Paola Za