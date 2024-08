Omicidio Ziliani, il trio criminale vuole una nuova perizia psichiatrica

In aula per l’appello il 19 ottobre. I legali chiedono di guardare alle singole responsabilità

2 ' di lettura

Le figlie e la mamma: Laura Ziliani con Paola e Silvia, che l’hanno uccisa

Li avevamo lasciati lo scorso sette dicembre. Mentre a testa bassa abbandonavano l’aula con un ergastolo sulle spalle, incassato per l’omicidio di Laura Ziliani. Ora Paola e Silvia Zani, figlie della vittima ex vigilessa di Temù, e Mirto Milani – compagno della maggiore, sono pronti a tornare davanti ai giudici. Appuntamento il 19 ottobre alle nove per il processo d’appello. Il trio criminale chiede una nuova perizia psichiatrica. Omicidio Ziliani, la ricostruzione del caso dalla scomparsa alla