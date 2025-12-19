Giornale di Brescia
CronacaValtrompia e Lumezzane

Omicidio di Sarezzo, il 32enne arrestato resta in carcere

Paolo Bertoli
Lo ha deciso il Gip Federica Brugnara per Artenie Pirau, che ha accoltellato e ucciso il barista di 55 anni Andrei Zakabluk
I carabinieri fuori dal locale di Sarezzo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Arresto convalidato e conferma della custodia cautelare in carcere: lo ha deciso il Gip Federica Brugnara per Artenie Pirau, il 32enne moldavo che lunedì sera ha colpito con almeno due fendenti, poi rivelatisi mortali, il barista di 55 anni Andrei Zakabluk, marito della titolare del Belvedere di via Dante nella frazione Ponte Zanano di Sarezzo.

Ieri mattina infatti l’uomo, che si era spontaneamente consegnato in caserma subito dopo i fatti, è stato interrogato dal Gip e dalle informazioni emerse fino ad ora avrebbe in sostanza ripetuto quanto aveva già detto martedì sera nel corso del lungo interrogatorio cui lo aveva sottoposto il sostituto procuratore titolare del fascicolo Laura Matrone. La decisione del Gip è arrivata dopo qualche ora.

La confessione

Omicidio di Sarezzo: la confessione

Il 32enne ha subito ammesso di essere responsabile delle coltellate ma ha ribadito di non aver agito seguendo un progetto che aveva disegnato prima, ma di aver colpito al culmine di una discussione.

Una versione che è però smentita dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del locale che ha inquadrato il 32enne seduto per ore ad uno dei tavolini esterni, nell’evidente atteggiamento di chi aspetta qualcuno.

Restano tutti i dubbi sul movente. Il 32enne ha dato una confusa versione nei minuti immediatamente successivi al fermo, parlando genericamente di una vendetta per essere stato denunciato dal barista in seguito ad una rissa. Una spiegazione che non convince chi indaga: i fatti erano avvenuti lo scorso giugno ma il barista non aveva denunciato nessuno, i carabinieri avevano ascoltato tutte le persone coinvolte come prassi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
omicidio di SarezzoconvalidaGiparrestatoSarezzoPonte Zanano
