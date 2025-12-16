Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Omicidio fuori dal bar Bellavista di Sarezzo: il video dell’aggressione

Andrea Cittadini
Le immagini di videosorveglianza mostrano l’aggressione compiuta da Artemie Pirau che è costata la vita ad Andrei Zakabluk
Loading video...
Il video che mostra l'aggressione al bar Bellavista di Sarezzo
AA

In una mano la sigaretta, nell’altra il cellulare. Così, come mostrano le immagini di videosorveglianza, Artemie Pirau, 32 anni, moldavo, attende seduto a un tavolino del bar per oltre due ore prima di colpire. Le immagini  documentano in modo crudo e diretto l’aggressione costata la vita ad Andrei Zakabluk, 55 anni, barista, avvenuta alle 22.45 di ieri a Sarezzo.

Quando Zakabluk esce dal locale insieme a un cliente, Pirau estrae un coltello dalla tasca e lo colpisce con una sequenza feroce e brutale. Un uomo che si trova all’esterno resta impietrito davanti alla scena. Poi l’aggressore corre di nuovo verso il bar, la sigaretta ancora in bocca. La vittima tenta di rialzarsi, fa qualche passo, quindi si accascia al suolo.

La tanica di benzina

Non è finita. Pirau rovescia una tanica di benzina all’interno del locale. In molti danno l’allarme, convinti che l’azione sia conclusa. Ma il 32enne torna ancora una volta: minaccia un ragazzo e recupera il cellulare lasciato sul tavolino. Tra i presenti una donna si dispera, probabilmente la titolare del bar e moglie della vittima. Tutto dura quattro minuti o poco più, «il tempo di una sigaretta», come emerge dal video.

Poco dopo Pirau si costituisce ai carabinieri, che lo arrestano. Zakabluk viene trasportato in ospedale, dove muore poco dopo.
«È stato ucciso per vendetta», ha detto disperata la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, Pirau era stato allontanato dal bar la scorsa estate dopo una rissa. Le indagini sono in corso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
omicidio di Sarezzobar BellavistaSarezzo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario