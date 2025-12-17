Giornale di Brescia
CronacaValtrompia e Lumezzane

Omicidio di Sarezzo, Artenie Pirau confessa davanti al magistrato

Paolo Bertoli
L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, negando però la premeditazione, di cui lo accusano invece gli inquirenti
Omicidio di Sarezzo: la confessione
Ha ammesso le proprie responsabilità Artenie Pirau, il 32enne moldavo che lunedì sera ha ucciso a coltellate il barista di 55 anni di Sarezzo Andrei Zakabluk.

Assistito dall’avvocato Nicola Mazzocca, l’uomo è stato ascoltato per diverse ore nel corso della nottata anche alla presenza del pubblico ministero. Dalle prime informazioni disponibili, messo davanti al video che lo riprende mentre colpisce il barista, il 32enne ha ammesso di aver ucciso, ma ha negato di aver premeditato l’omicidio.

Il video che mostra l'aggressione al bar Bellavista di Sarezzo

Nel suo racconto ha parlato invece di un delitto maturato al culmine di una discussione. Una versione però smentita dalle immagini. Gli inquirenti lo accusano di omicidio premeditato.

Argomenti
omicidio di SarezzoSarezzo
