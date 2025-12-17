Omicidio di Sarezzo, Artenie Pirau confessa davanti al magistrato

Ha ammesso le proprie responsabilità Artenie Pirau, il 32enne moldavo che lunedì sera ha ucciso a coltellate il barista di 55 anni di Sarezzo Andrei Zakabluk.

Assistito dall’avvocato Nicola Mazzocca, l’uomo è stato ascoltato per diverse ore nel corso della nottata anche alla presenza del pubblico ministero. Dalle prime informazioni disponibili, messo davanti al video che lo riprende mentre colpisce il barista, il 32enne ha ammesso di aver ucciso, ma ha negato di aver premeditato l’omicidio.

Loading video... Il video che mostra l'aggressione al bar Bellavista di Sarezzo

Nel suo racconto ha parlato invece di un delitto maturato al culmine di una discussione. Una versione però smentita dalle immagini. Gli inquirenti lo accusano di omicidio premeditato.